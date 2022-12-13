Попытка переворота в Германии: подозреваемые хотели создать почти 300 "отрядов смерти"

В Германии подозреваемые в попытке организовать государственный переворот намеревались создать более двух сотен вооруженных подразделений на территории всей страны.

Как сообщил представитель прокуратуры, Бундестаг провел три заседания спецкомитетов для обсуждения заговора экстремистов, связанных с ультраправым движением "рейхсбюргеров", пишет "Немецкая волна".

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В частности, на одном из заседаний прокуроры сообщили, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных подразделений по всей Германии, которым было бы поручено "арестовывать и казнить" людей после госпереворота. В землях Саксония, Тюрингия и Баден-Вюртемберг уже были сделаны конкретные приготовления.

"Очевидно были планы, которые, исходя из масштаба их намерений против нашей демократии, шокируют", - прокомментировал Константин фон Нотц, депутат от партии "Зеленых".

Прокуроры также рассказали законодателям об изъятии большого количества "подписок о неразглашении" у людей, которых пытались завербовать вероятные заговорщики.

Подготовка госпереворота в Германии

7 декабря стало известно, что в Германии арестовали 25 человек, которые готовили госпереворот при поддержке РФ. Подозреваемые планировали вооруженные нападения на госучреждения.

Один из главарей группы поддерживал контакты с российскими официальными лицами.

Тогда же сообщалось, что обыски охватили 130 объектов недвижимости, принадлежащих 52 подозреваемым, в 11 землях Германии.