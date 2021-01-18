"Популярный и бесконтрольный": мировая пресса о задержании Алексея Навального

Российского оппозиционера увели с паспортного контроля, не дав ему фактически пересечь границу Российской Федерации. По последней информации его адвоката Ольги Михайловой, в настоящий момент Навальный находится в отделе полиции города Химки, где, судя по всему, и проведет ночь. К его немедленному и безусловному освобождению уже призвали ряд иностранных политиков и международных организаций.

По мнению московского корреспондента британской Guardian Эндрю Рота, что произойдет дальше с Алексеем Навальным зависит от того, что, по мнению российских властей, сойдет им с рук.

Они перепробовали с ним уже абсолютно всё: судебные процессы, домашний арест, "захват" в заложники его брата, которого осудили на три с половиной года тюрьмы. Единственное, с чем колебался Кремль, пишет Рот, это длительный тюремный срок для самого Навального, как это было с Ходорковским.

Но сейчас, когда провалилась операция устранения оппозиционного политика, а сам Навальный бросил властям вызов своим возвращением домой, Путину надо как-то решать эту дилемму. И арест в Шереметьево может означать полную смену стратегии Кремля, его готовность оттеснить Алексея Навального навсегда.

По мнению New York Times, произошедшее в Шереметьево показало две очень важные вещи: насколько бесстрашен Навальный и насколько обеспокоен Путин. А то, как брутально вели себя люди в камуфляже и в штатском в зале прилета Внуково, куда самолет с Навальным должен был прилететь изначально, означает еще одно: недовольство в России растет и власти всерьез напуганы.

Дальнейшая судьба Навального во многом будет зависеть от того, насколько интенсивной будет реакция на его арест дома и за рубежом, считает NYT. Его сторонники в России намерены в ближайшие дни провести акции протеста.

Этот день обещал быть драматичным, и Кремль не разочаровал - устроил настоящий театр, пишет Independent. Первый акт был разыгран в небе: то самолет с Навальным на борту отклонялся от курса, то полностью менял направление, то разворачивался. Далее газета напоминает, что рискованное возвращение оппозиционера в Россию можно сравнить с приездом Владимира Ленина в Петроград в 1917 году, с борьбой Нельсона Манделы против апартеида и даже со вторым пришествием Христа. Последнее сравнение, пишет газета, не так уж и не оправданно, учитывая число последователей Навального и их преданность. Они верят, что даже в тюремной камере он сможет планировать будущее России.

Статья о задержании Алексея Навального - вторая по читаемости на сайте одной из центральных французских газет Le Monde. В ней издание называет Навального "злейшим врагом Владимира Путина". Франция призывает к немедленному освобождению оппозиционера, пишет газета и сообщает своим читателям, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем посте в "Фейсбуке" советует всем иностранным чиновникам "заниматься своими проблемами" и "уважать международное право".

Попытка посадить Алексея Навального в тюрьму может иметь далеко идущие последствия для правительства Владимира Путина, предсказывает Washington Post. Акции протеста и новые международные санкции - лишь часть проблемы Кремля. Арест оппозиционера поднимет его популярность на невиданную высоту. Газета приводит слова Андрея Колесникова, руководителя программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги, который сказал, что Кремль сам раздувает важность Навального и дезавуирует позицию Путина, саркастически заявившего недавно "да кому он [Навальный] нужен?"

По информации WP, во время полета Алексей Навальный выглядел спокойным. Он сделал селфи со стюардессами и потом смотрел комедийный научно-фантастический мультсериал "Рик и Морти".

Немецкая Deutsche Welle уделяет внимание тому факту, что российские власти провели масштабную операцию для того, чтобы возвращение "берлинского пациента" прошло как можно тише, даже нарушили график полетов в небе над Москвой, но у них ничего не получилось. Сторонники встретили его как героя, и его арест только усилил настроения антикремлевских кругов.

Собеседники DW объясняют в статье, что Навальный стал именно той оппозиционной фигурой, появления которой Кремль страшился больше всего: он известен 70-80% россиян, несмотря на попытки федеральных СМИ сделать вид, что такого человека не существует; он заручился поддержкой Запада и, что самое неприятное, власти совершенно никак не могут контролировать его поступки.

И сейчас время, которое он проведет за решеткой, зависит от того, какое обвинение власти вынут из рукава - нарушение правил регистрации при условном сроке или мошенничество в особо крупных размерах.