Понедельник в Чехии - день протеста

Конфедерация профсоюзов (ЦМКОС) призвала работников многих компаний прекратить работу на час.
Ожидается, что в Праге на митинг соберутся тысячи людей.
Премьер-министр Петр Фиала обвинил профсоюзы в безответственном поведении и использовании тяжелого положения страны.
Подпись президента несколько дней назад дала зеленый свет пакету консолидации государственных финансов.
В течение следующих двух лет ожидается экономия в размере 6 миллиардов долларов. евро.
Это приведет, среди прочего, к повышению налогов на алкоголь, сигареты и минеральную воду, а также к земельному налогу и сокращению расходов.
Количество рабочих мест в госструктурах и министерствах с 2024 года. снизится на 3,5%.
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