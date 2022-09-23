Поможет ли Евросоюз бегущим от мобилизации россиянам

В связи с объявленной в РФ мобилизацией Евросоюз ожидает притока россиян, которые не хотят, чтобы их отправили на фронт в Украину и по этой причине покидают страну. При этом заявление президента РФ Владимира Путина прозвучало буквально через несколько дней после того, как Брюссель отменил облегченный визовый режим для граждан РФ. На что могут рассчитывать российские граждане, бегущие от мобилизации, на фоне новой санкционной политики ЕС?

Что гарантирует ЕС?

Людям, которые просят международной защиты в форме убежища, законодательство ЕС гарантирует это право. Такая позиция соответствует правилам и ценностям Евросоюза, подтверждают в Еврокомиссии, ведь даже после отмены упрощенной процедуры выдачи шенгенских виз россиянам, Брюссель пообещал делать исключения в гуманитарных случаях и для диссидентов.

Однако не все так просто, ведь приоритет властей ЕС — безопасность союза и входящих в него стран, а Россия — это государство, ведущее войну, дестабилизирующую не только Европу, но и весь мир. "Вот почему мы приостановили упрощение визового режима для россиян и приняли конкретные рекомендации в их отношении. И работаем вместе с государствами-членами, чтобы выработать совместный подход", — поясняет пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Анитта Хиппер.

Управление внешними границами ЕС должно осуществляться в соответствии с его законодательством, что включает в себя соблюдение прав человека и законов о процедурах предоставления убежища. Но при этом пограничный кодекс Шенгенской зоны допускает отказ во въезде по определенным причинам, таким как угроза внутренней безопасности и общественному порядку, даже при наличии визы. Когда речь идет о людях без шенгенской визы, въезжающих в ЕС и просящих международной защиты, это будет анализироваться на границах, говорят в Еврокомиссии.

"Мы должны учитывать риски"

"Это беспрецедентная ситуация, мы рассматриваем ее с точки зрения безопасности, поэтому мы также должны учитывать геополитические опасения и связанные с ними риски", — говорит Хиппер. Учитывая нынешние обстоятельства, страны-члены Евросоюза будут рассматривать каждый случай в отдельности и решать, у кого достаточно оснований для бегства из России и прошения о предоставлении убежища, а у кого — нет.

Евросоюз стремится найти баланс между собственными интересами и оказанием поддержки нежелающим воевать против Украины россиянам, указывает официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. "Мы солидарны с теми гражданами России, которые имеют мужество выказать свое несогласие с тем, что делает режим, особенно в условиях этой незаконной войны в Украине. Мы сочувствуем российским семьям, опасающимся за своих сыновей, братьев, отцов, которых отправляют на гибель в бессмысленной незаконной войне, — подчеркивает он. — Мы обсуждаем, как лучше всего решить эту проблему, чтобы показать нашу солидарность, но при этом учесть наши потребности и интересы и обеспечить безопасность государств-членов ЕС".

В Брюсселе понимают, что таким образом "россияне голосуют ногами против режима Путина и его действий", говорит Стано. Однако обеспечивать им бегство из страны готовы далеко не все входящие в Евросоюз государства. Латвия, Литва, Эстония, а также Чехия и Финляндия не намерены автоматически принимать россиян, спасающихся от мобилизации.

Призыва в армию недостаточно, чтобы получить убежище

Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что гуманитарные или другие визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации, выдаваться не будут из соображений безопасности. "Мы не должны поддаваться на его (Путина) шантаж, а должны поддерживать Украину, насколько это возможно. Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом столетии", — цитирует Ринкевичса Baltic News Service (BNS).

"Призыва в армию недостаточно", чтобы получить убежище в Литве, заявил ее министр обороны Арвидас Анусаускас. "Политическое убежище предоставляется тем, кто преследуется за свои убеждения" или по другим подобным причинам, сказал он агентству AP.

Глава МВД Эстонии Лаури Лаанемец назвал вторжение России в Украину "коллективной ответственностью российских граждан" и заявил, что прием тех, кто спасается бегством от военной службы, нарушает санкции ЕС против РФ. "Последний ход Путина в некотором роде усиливает санкции, потому что появилась надежда нарост недовольства среди населения", — цитирует его BNS.

Чехия тоже не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, спасающимся от мобилизации, заявил министр иностранных дел Ян Липавский. "Я понимаю, что россияне бегут от все более отчаянных решений Путина. Но те, кто бежит, чтобы не выполнять обязанности, возложенные на них их собственным правительством, не соответствуют критериям для получения гуманитарной визы", — сказал министр агентству Reuters.

Правительство Финляндии рассматривает вариант прекращения транзита из России, заявила премьер-министр Санна Марин. "Воля правительства предельно ясна: мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, как и транзит через Финляндию", — сказала Марин, подчеркнув, что после заявления Путина о мобилизации и связанного с ним притока желающих въехать в ЕС ситуация нуждается в переоценке.

В Германии рады россиянам?

На этом фоне Германия, напротив, окажет усиленную поддержку россиянам, заявили в правительстве. "Любой, кто мужественно противостоит режиму Путина и тем самым подвергается большой опасности, может подать ходатайство о предоставлении убежища по причине политического преследования", — сказала глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Дезертиры, которым грозят серьезные репрессии, как правило, могут получить международную защиту в Германии", — указала она.

"Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, рады в Германии", — твитнул министр юстиции Марко Бушманн (Marco Buschmann) с хештегом "частичная мобилизация".

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о "частичной" мобилизации. Он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей о проведении "референдумов" о присоединении к РФ и заявил, что Москва сделает все, чтобы обеспечить для "референдумов" безопасные условия.