Помощь Запада Украине сократилась на 87%

Запад устал от войны в Украине, объемы обещанной западной помощи Киеву сократились в годовом исчислении за период с августа по октябрь на 87% - с 16 до двух миллиардов евро, сообщили в четверг, 7 декабря, издания Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные Института мировой экономики в Киле (IfW).

Это означает, что поддержка Киева со стороны Запада упала до самого низкого уровня с самого начала войны России против Украины в конце февраля 2022 года.

В IfW отмечают, что тенденция к сокращению помощи Украине наметилась еще на протяжении месяцев до отчетного периода, при этом снижение поддержки затрагивает все сферы - гуманитарную, финансовую и военную. "Самое сильное снижение мы наблюдаем в сфере оказания военной помощи", - констатировал эксперт IfW Пьетро Бомпрецци.

Он объяснил сложившуюся ситуацию отсутствием новых пакетов военной помощи от Соединенных Штатов, которые до сих пор поставляли Украине больше вооружений, чем все другие страны.