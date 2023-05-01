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За прошедший месяц в бюджет Украины поступило более 5,5 млрд долларов США от международных партнеров, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Объем международной помощи с начала года составил 16,5 млрд долларов США.
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