Помощь Украине будет одним из приоритетов Италии во главе G7

В контексте войны в Украине целью G7 будет заверить Киев в полной поддержке и не показать России никаких признаков слабости, пишет агентство. Среди других тем саммитов G7 в этом году - конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие Африки и отношения с Китаем, перечисляет Reuters.

Саммит лидеров стран G7 пройдет в итальянской Апулии в середине июня. Всего в течение текущего года состоятся 20 встреч "большой семерки" на уровне министров. В середине марта речь пойдет о промышленности, технологиях и цифровизации. Затем, вероятно, будут подняты вопросы искусственного интеллекта. По словам собеседника Reuters, министры обсудят влияние технологии на рабочие места, а также этические стороны ИИ.