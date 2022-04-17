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13-летний сын украинки Инны, жительницы Киевской области, был убит, когда женщина с детьми пыталась выбраться из оккупированного российскими военными села Перемога. Инна рассказывает, что сначала захватившие село российские военные разрешили уехать семье с детьми и даже помахали им на прощание руками, как бы говоря "До свидания!", а потом обстреляли машины – ракетами и из другого вида вооружений. Елисей, сын Инны, погиб, а мать до сих пор не может смириться с его смертью.
"Помахали с танков руками: "До свидания!" А потом я увидела ракету". Украинка рассказала, как ее сына убили при согласованной эвакуации
© AP/ Scanpix

Когда 24 февраля началась война, Инна с родителями, старшим сыном Елисеем и младшим Егором выехала в село Перемога подальше от Киева. Село находилось далеко от всех трасс, и Инне показалось, что российские военные не дойдут в эту забытую всеми глушь. Но уже через несколько дней после начала войны село оказалось в буквальном смысле слова на передовой. Его заняли российские военные, которые сделали его плацдармом для наступления на Бровары под Киевом.

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Местные жители рассказывают десятки историй, как российские солдаты установили свою артиллерию прямо посреди домов и стреляли по украинским позициям под прикрытием местных жителей.

"Они вот сюда подъезжают, бэтээры, и стреляют вот в эту сторону, – рассказывает пожилой житель Перемоги. – Поставили на той стороне. У них такие трубы были, небольшие".

Инна рассказывает, что российские военные "кого-то забирали, мы слышали по селу, ребят молодых, кого-то убивали". То, что в селе убивают гражданских, местные жители рассказывали каждый день. Поэтому Инна с детьми и родственниками, к которым приехала переждать войну, несколько дней сидела в подвале, стараясь с детьми не попадаться российским военным на глаза.

Один житель Перемоги рассказывает, как российские военные зашли в местный строймаркет, согнали всех его сотрудников в погреб, после чего взорвали магазин вместе с людьми.

"Вот тут погреб был. Они сюда их загнали и взорвали вместе со всем. С магазином, со всем – тут были продавцы просто, строймаркет был", – показывает он.

Братские могилы судмедэксперты сейчас действительно находят по всей Перемоге. В одной из них похоронили пять человек, возле памятника – еще нескольких. Слушая все эти рассказы, Инна решилась уехать и увезти подальше детей.

"Мы очень боялись. Но мы слышали, что люди уезжают из села, и решили, что тоже так же можно попробовать выехать мирно и по-доброму, – рассказывает женщина. – Нам рассказали, как можно проехать. И мы на всем пути договаривались с оккупантами, как можно проехать, просили, чтобы нас выпустили".

Инна рассказывает, что выехать из Перемоги пытались пять машин с двумя десятками человек. Женщина поясняет, что от россиян было несколько условий. Во-первых, пассажиры идут пешком, возле автомобилей. Во-вторых, выезжать из села им разрешили только одной, полевой дорогой. На основной, асфальтированной трассе в это время стояла российская военная техника. По словам жителей села, военной техники было "очень много, 210 единиц". "Сорок уехало в другие места, их там разбабахали", – поясняют они.

Инна рассказывает, что на последнем блокпосту на выезде с оккупированной территории россияне разрешили колонне проехать через основную трассу: это никого не насторожило.

"Они нам сказали: "Проходите!" – мы их в ответ очень поблагодарили. Они нам даже помахали с танков, с бэтээров руками: "Счастливо!", "До свидания!" – говорит Инна. – То есть они всеми своими действиями, условными знаками желали нам счастливой дороги!"

Переехав трассу поперек, машины с детьми выехали на поле. Дальше люди решили уже не идти пешком и сели в машины. Но долго не проехали.

"Я ехала с младшим мальчиком в третьей машине, и мы сначала не поняли, что произошло. Нам казалось, что по машине начало стучать, вроде того, как мерзлая земля стучит по колесам, – рассказывает Инна. – Но потом я сбоку увидела огромную красную ракету, которая летела в нашу сторону. А потом я увидела множество летящих пуль, снарядов".

"Мы открыли в своей машине двери и попадали на поле. Я ползла по полю и тянула за капюшон трехлетнего ребенка, – говорит Инна. – Старший сын в это время сидел во второй машине. Я лежала на поле, ползла и звала своего сына".

Почему по машинам стреляли – россияне так и не объяснили. Всех людей вернули обратно в село Перемога. Но семь человек, среди которых был Елисей, не выжили. Его тело забрали с поля через несколько часов, Инна похоронила его в саду, возле кустов малины. А через месяц, когда над Перемогой взвился украинский флаг, тело мальчика выкопали и перехоронили на кладбище в Броварах, откуда семья родом.

Мать показывает посмертные фото сына, которые остались у нее в телефоне. На мальчике – изрешеченная осколками шапка и окровавленная, когда-то белая футболка: он надел ее поверх куртки вместо белого флага, чтобы было заметнее.

"У меня есть осколок, который был в теле ребенка. Осколок перебил ему цепочку с крестиком. Он застрял так, что перебил большую цепочку! – плачет Инна. – Знаете, мои родственники говорят, что это как нечистая сила".

Часть обстрелянных автомобилей, которые еще были в состоянии ехать, уже забрали с поля. Но одна машина так и осталась ржаветь в поле: именно в ней ехал Елисей.

"Вчера мы приносили сыночку на могилу, по нашим ритуальным традициям, завтрак. Принесли ему то, что он любит: он очень любил суши, кока-колу, бабушка принесла ему помело, шоколадки, – рассказывает Инна. – На фото он именно такой, какой был в последние минуты своей жизни: моя бусинка маленькая, моя птичка мамина. Знаете, он мне приснился – сказал: "Я могу теперь быть кем хочешь, и букашкой, и шмелем…" И на похоронах был большой шмель, который летал, прилетел и сидел на цветке. Ты тут с нами, ты тут с нами, я это знаю".

Украинские военные вскоре выбили российских военных из Перемоги.

"Они готовились к уличным боям тут кругом. Все обкопано. Но их выкурили", – говорят местные жители. Победа в Перемоге далась очень большой ценой: множество домов в селе разбиты.

"Вот видите, что наделали. Это вообще! – плачет женщина возле разбитого дома. – Падлюки! Нет слов!"

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"Настоящее время"
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