Как сообщает Rzeczpospolita, таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая – начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академией в Варшаве.

Среди поляков поддержка помощи украинцам определенно снижается. Все больше и больше респондентов указывают, что изменение их отношения связано с "отношением к правам", которое имеют беженцы. Уменьшение поддержки касается практически всех форм помощи украинцам, кроме образования.

39,4% респондентов отметили, что изменили свое отношение к украинцам, чаще всего называя причиной "требовательное отношение" с их стороны. Еще 14,5% указали, что "украинцы имеют больше прав, чем поляки".

"Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года", – заявил руководитель проекта Роберт Станишевский.

Только за пять месяцев группа тех, кто считает, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилась с 62% до 42%. Еще меньше поляков – сейчас 35%, – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша; в январе таких людей было 47%.

Четверть поляков говорит однозначное "нет" дополнительной помощи Украине. Процент тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам в Польше, упал с 49% до 28%.

Растет группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).