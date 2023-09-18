Полтора километра на инвалидной коляске: как санкции ЕС против РФ сказались на беженцах из Украины

Чтобы транспортировать Лидию, волонтеры связалась со службой частной скорой помощи в Петербурге. Ранее они уже выполняли подобные заявки.

"Врачи не любят называть стадии заболевания, но они дали понять, что состояние пациентки тяжелое", — рассказала Би-би-си волонтер на условиях анонимности. В неформальной беседе врачи посоветовали сделать так, чтобы Лидия могла умереть в кругу семьи в клинике, где могут обеспечить хороший паллиативный уход. При этом доктор прямо сказал, что дальние переезды женщина может не пережить.

Сейчас состояние Лидии резко ухудшилось. Семья обратилась за помощью к независимой команде волонтеров, которые помогли вывезти женщину в Санкт-Петербург на обследование.

У жительницы Мариуполя Лидии (имена героев изменены по их просьбе в целях безопасности) — терминальная стадия рака. В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину женщина наотрез отказалась эвакуироваться из обстреливаемого города, поэтому семья вынуждена была уехать без нее.

В итоге на прошлой неделе Литва , Латвия и Эстония заявили о введении запрета на въезд автомобилей с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров. В перечне Еврокомиссии оговаривается, что машины скорой помощи являются исключением и не подпадают под предлагаемые ограничения. Но власти Эстонии пока не предоставили дополнительных разъяснений о статусе реанимобилей.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Согласно документу, запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей с российскими номерами и личных вещей (перечень из более 150 позиций). Чуть позже Еврокомиссия заявила, что ограничительный список носит рекомендательный характер и странам ЕС предстоит в индивидуальном порядке решать, вводить ли запреты или нет.

"Эстонские пограничники предупредили, что скорее всего нашу бригаду скорой больше через границу не пустят, и есть риск конфискации машины", — рассказал Би-би-си главврач компании частной скорой медицинской помощи "КОРИС" Лев Авербах. Аудиозаписи беседы у врачей нет, поэтому Би-би-си не может независимо подтвердить эти утверждения.

Но случай Лидии оказался особенным — компания предупредила волонтеров о новых рисках. Последний раз частный реанимобиль пересекал российско-эстонскую границу две недели назад. Тогда машину пропустили, но с оговоркой.

Независимые российские волонтеры, систематически занимающиеся эвакуацией беженцев из оккупированных территорий Украины в Евросоюз, уже не раз рассказывали Би-би-си о том, что переход российско-эстонской границы заметно усложнился. Пограничники неоднократно отказывали украинцам во въезде, ссылаясь на то, что они "пребывали на оккупированной территории или в России слишком долго" и могут "представлять угрозу национальной безопасности".

Полтора километра на инвалидной коляске



В итоге везти Лидию в Эстонию сервисом частной скорой помощи не рискнули. Утром в воскресенье волонтеры повезли женщину к границе на обычной легковушке, но в сопровождении врача — тоже из числа волонтеров.

"По сути это реанимационный пациент, ей требуется сопровождение, наличие под рукой кислородного баллона. Но в нынешних условиях делаем, что можем" — сказал Би-би-си участник эвакуации.