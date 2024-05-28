2024.05.28 14:54

Польский военный получил ножевое ранение на границе с Беларусью

 
Радио Свобода
Lenkijos ir Baltarusijos siena
Lenkijos ir Baltarusijos siena
ФОТО: AP / Scanpix

Польский военнослужащий ранен ножом на границе с Беларусью. В атаке обвинён пытавшийся попасть в Евросоюз мигрант. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Инцидент произошёл в половину пятого утра на участке рядом с деревней Дубиче-Церкевне у Беловежской пущи. Как сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской дивизии майор Магдалена Костиньская, нападавший просунул руку с ножом через ограждение у границы. Раненый солдат доставлен в больницу в городе Хайнувка, его жизни ничего не угрожает. О задержании подозреваемого не сообщалось.

Польша привлекла армию к охране белорусской границы в 2021 году на фоне миграционного кризиса, в котором власти стран Евросоюза обвиняют режим Александра Лукашенко. Через границу Беларуси в Евросоюз начали прорываться группы граждан третьих стран, при попустительстве или прямой поддержке властей в Минске.

Власти граничащих стран ЕС назвали это гибридной войной против них. Лукашенко отрицает, что он или его чиновники спровоцировали ситуацию.

Во вторник глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью "Газете Выборче" назвал пограничную ситуацию "организованным нападением на Европейский союз". По его словам, 9 из 10 пытающихся проникнуть через границу людей попали в Беларусь через Россию.

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Радио Свобода
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