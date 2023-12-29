Польские власти близки к прекращению блокады границы с Украиной

Польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной с 6 ноября.
Они требуют от Европейского Союза восстановить систему, при которой украинским компаниям нужно было получать разрешения для работы в странах блока, а европейским дальнобойщикам – для въезда в Украину.
"Мы близки к пониманию, что наши действия могут принести результаты – как переговоры в Киеве, так и в Брюсселе", – заявил Туск на пресс-конференции.
"Не думаю, что мы добьемся максимума, которого хотят дальнобойщики, но, похоже, то, что может быть достигнуто, позволит нам убрать эмоции и снять блокаду на границе", – указал Туск.