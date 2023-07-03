Польские СМИ: Что на самом деле произошло на пароме Stena Spirit?

Что на самом деле произошло на пароме Stena Spirit из Гдыни в Карлскруну? При каких обстоятельствах погибли 7-летний мальчик и его 36-летняя мать? Как пишет в понедельник польский портал «i.pl», новая информация позволяет предположить, что, вероятно, это был не несчастный случай, а самоубийство и убийство. Журналистам удалось получить доступ к записи камер наблюдения корабля, на которой видно, как они оба вели себя непосредственно перед трагедией.