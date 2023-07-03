Польские СМИ: Что на самом деле произошло на пароме Stena Spirit?

В четверг днем с парома Stena Spirit, следовавшего из Гдыни в Карлскруну в Швеции, упал мальчик, а за ним и его мать. Сразу же была начата спасательная операция. Примерно через час женщину и ребенка нашли и доставили в больницу в Карлскруне, где они, к сожалению, скончались. Сначала казалось, что на борту произошла авария. Но следователи говорят, что это было убийство-самоубийство.
Польская газета «Факт» установила, что трагически погибшую женщину зовут Паулина, она родом из города Грудзёндз. Мальчика звали Леха. Родители ребенка проживали за границей.
Как сообщает издание «Супер-Экспресс», мальчик стал инвалидом. Газета также установила, что следователи забрали и коляску, и телефон семьи.
Прокуратура Швеции объявила, что начала расследование гибели двух граждан Польши. Преступление квалифицируется как убийство. Об этом «Факту» сообщил представитель местной полиции Томас Йоханссон.
«Определенные обстоятельства позволили нам принять такое решение», — пояснил он. Однако чиновник сказал, что подозреваемых нет и никаких обвинений не выдвигается.
На вопрос, нет ли подозреваемого, потому что он мертв, Th. Йоханссон заявил: «Я не могу ответить».
По словам представителя Гданьской районной прокуратуры, «расследуется дело об убийстве ребенка и самоубийстве матери».