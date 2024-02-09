Польские фермеры снова блокируют границу с Украиной

"Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини", - сообщил спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда". По состоянию на день 9 февраля движение перекрыли около 100 человек на 50 транспортных средствах, в результате чего въезд и выезд на этом КПП в настоящее время приостановлен, уточнил он.

Демченко также напомнил, что с 12 февраля со стороны Польши будут блокироваться и КПП "Долгобичув - Угринов" и "Зосин - Устилуг", и все эти акции, как анонсировали польские фермеры, могут продолжаться до начала марта. Официального подтверждения о возможности помех на других направлений от польской стороны пока нет, но ГПСУ находится в постоянном контакте с польскими пограничниками, добавил спикер.

Фермеры для блокировок дорог проявляют креатив