Польские фермеры блокируют два пограничных перехода в ФРГ

По его словам, на землю были вывалены и уничтожены 160 тонн украинского зерна. "Четвертый случай вандализма на польских вокзалах. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться? Опять же, вся эта сельхозпродукция перевозится в пломбированных вагонах и идет транзитом в другие страны. Мы строго соблюдаем закон", - написал Кубраков.