Польская компания заявила о прекращении поставок нефти из России

Польская компания Orlen в субботу сообщила информационному агентству PAP, что была к этому подготовлена, нефть на завод доставляют с помощью танкеров. "Поэтому остановка поставок никак не повлияет на обеспечение клиентов польской компании нефтепродуктами, включая бензин и дизельное топливо", – сказали представители Orlen.

По данным компании, российская нефть составляла всего 10% потребностей Orlen, поскольку в начале февраля компания решила не продлевать договор с российской "Роснефтью".

Представители Orlen прибавили, что поставки будут проводить по нефтепроводу, на который не распространяются международные санкции. Orlen отмечает, что после того как Россия начала войну в Украине, она прекратила закупать в России нефть и нефтепродукты. Сейчас польский завод получает нефть из Северного моря, Западной Африки, Средиземного моря, Аравийского региона и региона Мексиканского залива.

Orlen напомнил, что в 2015 г. 100% сырья на заводе была российская нефть.

Последний договор Orlen с российской "Татнефтью" истекает в конце 2024 года. Но импорт был прекращен раньше, поскольку компания попала под санкции.