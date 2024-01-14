Польская армия поднимала в воздух патрульные самолёты из-за российских бомбардировщиков

В следующем сообщении военных сказано, что в патруле участвовали союзники Польши по НАТО. Точный состав поднятых самолётов не раскрывается. Кроме того, в режиме повышенной готовности действовали наземные системы ПВО.

Польша уже несколько раз в 2024 году сообщала о взлёте патрульных самолётов из-за действий российских военных. 29 декабря Варшава заявляла о пролёте над страной российской крылатой ракеты, наносившей удар по Украине.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал разъяснений случившемуся. Москва пролёт ракеты отрицает.