Польша закупила у США сотни ракет класса „воздух-воздух“

Польша подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о закупке нескольких сотен ракет класса „воздух-воздух“ AIM-120C AMRAAM. Указанная в контракте стоимость составляет 855 миллионов долларов США (около 783 млн евро), сообщило вечером в пятницу, 9 августа, польское Агентство по вооружениям.

„Поставки будут осуществляться в период с 2029 по 2033 годы. Средства воздушного боя будут использоваться боевыми самолетами, стоящими на вооружении ВВС (Польши. - Ред.)“, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Точное число закупленных ракет не уточняется.