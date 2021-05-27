Правительство Польши в среду, 26 мая, поддержало рекомендации Европейского Союза и запретило белорусским авиакомпаниям использовать польское воздушное пространство. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил официальный представитель правительства в Варшаве Петр Мюллер.
Первым это решение сказалось на рейсе авиакомпании "Белавиа" Минск - Барселона. После того как самолет не пустили в воздушное пространство Польши, он вынужденно сделал несколько кругов над Брестской областью, чтобы сжечь топливо до достижения необходимой посадочной массы. После этого лайнер вернулся в аэропорт вылета.
Ранее, 24 мая, участники саммита ЕС ввели санкции в отношении Беларуси за принуждение к посадке в Минске рейсового самолета авиакомпании Ryanair, а также арест оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. Всех авиаперевозчиков Евросоюза призвали избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой штрафной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.
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