aA
Решение закрыть небо для белорусских авиакомпаний Варшава приняла в соответствии с санкциями, наложенными ЕС на Минск, из-за инцидента с самолетом авиаперевозчика Ryanair.
Lenkijos vėliava
Lenkijos vėliava
© Shutterstock

Правительство Польши в среду, 26 мая, поддержало рекомендации Европейского Союза и запретило белорусским авиакомпаниям использовать польское воздушное пространство. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил официальный представитель правительства в Варшаве Петр Мюллер.

Первым это решение сказалось на рейсе авиакомпании "Белавиа" Минск - Барселона. После того как самолет не пустили в воздушное пространство Польши, он вынужденно сделал несколько кругов над Брестской областью, чтобы сжечь топливо до достижения необходимой посадочной массы. После этого лайнер вернулся в аэропорт вылета.

Ранее, 24 мая, участники саммита ЕС ввели санкции в отношении Беларуси за принуждение к посадке в Минске рейсового самолета авиакомпании Ryanair, а также арест оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. Всех авиаперевозчиков Евросоюза призвали избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой штрафной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Летевший в Барселону борт "Белавиа" развернулся у границы с Польшей (33)

Самолет белорусской государственной авиакомпании...

Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков (13)

Правительство в среду запретило заходить в воздушное...

TOP новостей

Парламент Литвы узаконил пенсию одинокого человека (15)

Парламент Литвы единогласно проголосовал за введение...

Премьер Литвы: очень важно, чтобы были желающие прививаться (14)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что со...

Спецвыпуск "Delfi Главное": пиратство XXI века - захват направлявшегося в Литву самолета и его последствия (93)

23 мая Минск вынудил экипаж самолета Ryanair , следовавшего...

Вильнюсцы покупают более дорогое жилье не потому, что живут лучше (11)

Статистика первого квартала 2021 года показала, что в...

Пенсионер хотел получить "паспорт возможностей", но столкнулся с необычным предложением врача (6)

" Паспорт возможностей " можно получить через систему в...