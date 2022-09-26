Польша закрыла аэропорты для россиян с шенгенскими визами

Запрет на въезд в Польшу для россиян введен 19 сентября министром внутренних дел и администрации Мариушем Каминьским. Он будет действовать до особого распоряжения правительства.

Попасть в страну не получится в туристических, деловых и культурных целях. Если перевозчик примет на борт россиянина, то на него накладывается обязательство за свой счет вывезти его из Польши.

Исключения сделаны для тех, кто перемещается с гуманитарной целью, а также для диссидентов, владельцев вида на жительство, участников перевозки товаров и членов дипломатических миссий. При этом Польша не намерена открывать границы для россиян, уклоняющихся от мобилизации, заявил глава МИД страны Збигнев Рау.

Страны Балтии и Польша договорились самостоятельно закрыть границы для россиян после отказа Брюсселя сделать это на уровне Евросоюза. "Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы", — прокомментировала решение премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, поездка в ЕС для россиян — это привилегия, а не право. "В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности", — отметила Каллас.

Финляндия — последняя из стран ЕС, которая граничит с Россией и еще пускает россиян, тоже заявила, что собирается ограничить въезд российским туристам в ближайшее время. Гражданам РФ будет разрешено только посещение друзей и родственников в этой стране. Также будет запрещен транзит по шенгенским визам, выданным другими странами.

После объявления "частичной" мобилизации около 261 тыс. россиян покинули территорию России, пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента. Такие данные Кремлю предоставили в ФСБ. Часть россиян направилась в Финляндию.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил за предоставление убежища бегущим от мобилизации россиянам. ЕС должен продемонстрировать "открытость для тех, кто не хочет быть использован Кремлем", сказал Шарль Мишель в интервью Politico. Он подчеркнул, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС о том, как этого можно достичь. Но страны Балтии и Польша не поддержали главу Евросовета в этом вопросе.