Польша вызвала посла РФ после взрыва на границе с Украиной

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева в связи со взрывом в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства во вторник, 15 ноября.

По данным МИД, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины вооруженными силами РФ "в 15.40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства", в результате чего погибли два гражданина Польши. "В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения", - говорится в сообщении.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции об отсутствии точных доказательств принадлежности упавшей на польской территории ракеты, хотя и предположил, что она была именно российского производства. "На данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету. Проводятся следственные действия. Скорее всего, это была ракета российского производства", - написал Дуда в Twitter.

Prezydent @AndrzejDuda: Nie mamy w tej chwili jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tę rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Najparwdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej.

📍@BBN_PL

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022





В канцелярии главы польского государства подтвердили гибель двух человек в результате взрыва. Польша усилила готовность вооруженных сил, включая силы ПВО, в свете происшествия, добавил Дуда.

Президент Польши позвонил Столтенбергу, Байдену и Зеленскому

Вечером 15 ноября Дуда провел отдельные телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом в связи со взрывом в Польше, сообщила канцелярия польского президента.

Столтенберг подтвердил, что обсудил с Дудой происшествие. "Я выразил свои соболезнования по поводу гибели людей. НАТО следит за ситуацией, и союзники проводят тесные консультации. Важно, чтобы все факты были установлены", - написал он в Twitter по итогам разговора.

В Белом доме сообщили, что Байден и Дуда договорились тесно координировать дальнейшие шаги. "Президент Байден предложил полную поддержку и помощь США в проведении расследования в Польше. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов НАТО", - говорится в пресс-релизе.

После разговора с американским лидером Дуда позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста", - написал глава украинского государства в Twitter.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022

Британский премьер и канцлер ФРГ заверили Польшу в поддержке союзников

Кроме того, президент Польши провел разговоры по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Шольц в ходе разговора с Дудой также выразил свои соболезнования, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в Twitter. "Польша проведет тщательное расследование обстоятельств инцидента, в результате которого вчера вечером погибли двое граждан страны. Германия стоит на стороне своего партнера по НАТО - Польши", - говорится в сообщении.

Der @Bundeskanzler hat eben mit dem polnischen Präsidenten Duda telefoniert und ihm sein Beileid ausgesprochen. Polen wird die Umstände des Vorfalls genau untersuchen,bei dem gestern Abend zwei Staatsbürger zu Tode gekommen sind. 🇩🇪 steht eng an der Seite unseres NATO-Partners🇵🇱. — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) November 15, 2022

"Я подтвердил солидарность Великобритании с Польшей и выразил соболезнования жертвам. Мы будем оставаться в тесном контакте и продолжать координировать действия с нашими союзниками по НАТО", - написал в Twitter Сунак по итогам беседы.

I have just spoken to Polish President @AndrzejDuda following reports of a missile strike in Poland. I reiterated the UK’s solidarity with Poland and expressed condolences for the victims. We will remain in close contact and continue to coordinate with our NATO allies. — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 15, 2022

Украина и Россия отвергают причастность к взрывам в Польше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в распространении "неправдивой" информации о том, что причиной взрыва в Польше якобы была украинская зенитная ракета. "Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда. Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17", - написал он Twitter.

Russia now promotes a conspiracy theory that it was allegedly a missile of Ukrainian air defense that fell on the Polish theory. Which is not true. No one should buy Russian propaganda or amplify its messages. This lesson should have been long learnt since the downing of #MH17. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

В свою очередь Минобороны РФ заявило о непричастности к взрывам в Польше. "Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - указало российское ведомство.

Польша проверяет возможность задействовать 4-ю статью Устава НАТО

По итогам заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны Польши глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера сообщил, что Варшава проверяет предпосылки использования четвертой статьи Устава Североатлантического альянса. Она предполагает совместные консультации членов НАТО в случае предполагаемой угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности" одной из стран-участниц альянса.

Дуда принял решение провести 16 ноября заседание Совета национальной безопасности страны, сообщил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот. Оно назначено на 12.00, написал Шрот в Twitter.