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Власти Польши обвинила десятки российских дипломатов в шпионаже и объявили об их высылке из страны. Задержан польский гражданин, подозреваемый в шпионской деятельности в пользу России.
Польша высылает 45 российских дипломатов
© AFP / Scanpix

Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Об этом заявил в среду, 23 марта, министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский, отметив, что правительство в Варшаве действует решительно, чтобы ликвидировать "сеть российских спецслужб".

Ранее в тот же день польское Агентство внутренней безопасности (ABW) сообщило, что выявило среди россиян, имеющих в Польше дипломатический статус, 45 сотрудников спецслужб РФ и связанных с ними лиц. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте польского правительства, деятельность вошедших в этот список лиц направлена на подрыв стабильности Польши и ее союзников на международной арене и представляет угрозу интересам и безопасности страны.

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Москва обещает дать "соответствующий ответ"

Посол России в Польше сообщил, что российским дипломатам предписано покинуть страну максимум за пять дней, передает "Интерфакс".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст "соответствующий ответ" на высылку своих дипломатов из Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высылку Варшавой дипломатов РФ "продолжением свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений". "Разумеется, без ответа такие действия не останутся", - заявил он журналистам.

По подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши

Одним из высылаемых дипломатов, по данным ABW, является сотрудник российских спецслужб, чья деятельность была раскрыта в ходе расследования, в результате которого 17 марта по подозрению в шпионаже был арестован гражданин Польши.

Задержанный работал в архиве варшавского ЗАГСа, а также имел доступ к документам двух других архивов в польской столице. Сообщается, что, учитывая характер хранящихся там документов, деятельность подозреваемого представляла угрозу как внутренней, так и внешней безопасности Польши. Он заключен под стражу сроком на три месяца.

Прокуратура начала расследование по факту участия подозреваемого в деятельности иностранной разведки и предоставления ей информации, которая может нанести вред Польше.

В конце февраля - начале марта уже насколько восточноевропейских стран (Словакия, Болгария и страны Балтии), а также США выслали российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

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Deutsche Welle
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