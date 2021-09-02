Польша вводит режим ЧП на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса

В пресс-релизе говорится, что решение было принято из-за угрозы безопасности граждан на границах двух стран. Режим чрезвычайного положения затронет больше 170 населенных пунктов на востоке страны. Он будет действовать на участке польско-белорусской границы на отдалении трех километров от нее.

Ограничения на время ЧП состоят из семи пунктов. Запрещены любые массовые мероприятия, все гражданские лица старше 18 лет должны иметь при себе паспорт. Кроме того, действуют ограничения на владение огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Распоряжение вступает в силу сразу после публикации в «Вестнике законов Республики Польша» и будет действовать в течение месяца. При этом постановление о введении ЧП должны рассмотреть в нижней палате парламента.

В конце августа Совет министров Польши попросил президента ввести режим ЧП на границе с Беларусью. Такое решение политики объяснили наплывом из соседней страны беженцев. По мнению поляков, Минск делает это намеренно. В середине августа министр национальной обороны сообщил о начале строительства 2,5-метрового забора на границе.

В июле Лукашенко на фоне санкций со стороны Евросоюза заявил, что Минск откажется безвозмездно сдерживать поток беженцев. Это привело к тому, что за несколько месяцев количество мигрантов у границ Польши, Литвы и Беларуси выросло в несколько раз.

2 сентября бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал видео, снятое пограничниками. На нем белорусские силовики со щитами и в балаклавах выталкивают мигрантов в сторону литовцев. В пограничном комитете Беларуси ответили, что инцидент произошел на прошлой неделе. Там отметили, что к границе их привезли литовские силовики.