Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью

Польша восстановит заградительную полосу на границе с Беларусью после нападения с ножом на польского военнослужащего. "Нам рекомендовали быстро восстановить 200-метровую буферную зону в этом районе", - заявил в среду, 29 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита пограничной деревни Дубиче-Церкевне.
По его словам, в данном регионе необходимые эффективные действия польского государства. Охранная зона, которая была создана в 2021 году тогдашним правительством Польши, будет восстановлена на следующей неделе, сообщается далее.
В последние недели вновь участились попытки перехода нелегальных мигрантовчерез границу с Беларусью, при этом отмечен рекордный рост данных инцидентов. С начала текущего года было зафиксировано более 15 тысяч таких попыток.