Польша: в управлении полиции взорвался "подарок из Украины"

В управлении заявили, что инцидент произошел утром, в комнате, примыкающей к кабинету главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика.

"Один из подарков, полученных командующим во время его рабочего визита в Украину 11–12 декабря, где он встречался с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб", — говорится в заявлении польского МВД.

Там заявили, что Шимчик получил незначительные ранения и находится в больнице на обследовании. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить объяснения.

По неофициальным данным, причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши накануне стал подаренный в Украине гранатомет, которым "играли" полицейские. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Wyborcza.

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного лица, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли находившиеся в комнате сотрудники полиции", — пишет издание.