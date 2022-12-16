aA
В Польше в помещении Главного управления национальной полиции произошел взрыв в среду, 14 декабря. Как сообщает Министерство внутренних дел страны, это был один из подарков, полученный главой ведомства во время рабочего визита в Украину двумя днями ранее.
Польша: в управлении полиции взорвался "подарок из Украины"
© Zuma Press / Scanpix

В управлении заявили, что инцидент произошел утром, в комнате, примыкающей к кабинету главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика.

"Один из подарков, полученных командующим во время его рабочего визита в Украину 11–12 декабря, где он встречался с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб", — говорится в заявлении польского МВД.

Статьи по теме:
МИД Украины: посольства страны продолжают получать угрозы и "окровавленные пакеты с глазами животных"
В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв

Там заявили, что Шимчик получил незначительные ранения и находится в больнице на обследовании. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить объяснения.

По неофициальным данным, причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши накануне стал подаренный в Украине гранатомет, которым "играли" полицейские. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Wyborcza.

"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного лица, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли находившиеся в комнате сотрудники полиции", — пишет издание.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Корреспондент. net

TOP новостей

У части жителей Литвы со следующего года зарплата "на руки" уменьшится

Жителей Литвы, откладывающих деньги на пенсию в фондах...

Футбольный эфир Delfi: Чемпионат мира достиг своей кульминации — итоги и прогнозы

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

HIMARS Arvydas Anušauskas

Литва заключила с США договор на закупку реактивных систем залпового огня HIMARS

В четверг, 15 декабря, Литва подписала договор с США на...

Вильнюсец возмущен забастовкой водителей общественного транспорта: это насмешка над людьми

"На той неделе жители столицы мерзнут на остановках...

Режим Лукашенко наносит вред Литве: на границе идет экономическая борьба

На части границы Литвы и Беларуси стоят физические...