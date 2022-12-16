Польша: в управлении полиции взорвался "подарок из Украины"

В управлении заявили, что инцидент произошел утром, в комнате, примыкающей к кабинету главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика.
"Один из подарков, полученных командующим во время его рабочего визита в Украину 11–12 декабря, где он встречался с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, взорвался. Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб", — говорится в заявлении польского МВД.
Там заявили, что Шимчик получил незначительные ранения и находится в больнице на обследовании. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить объяснения.
По неофициальным данным, причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши накануне стал подаренный в Украине гранатомет, которым "играли" полицейские. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Wyborcza.
"По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении". Причина инцидента не установлена, но по словам одного лица, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли находившиеся в комнате сотрудники полиции", — пишет издание.
Rzecznik policji mówi o „uszkodzeniach stropu" w jednym z pomieszczeń. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji eksplodował „prezent, który komendant otrzymał podczas wizyty na Ukrainie".— Polskie_Sluzby (@PolskieSluzby) December 15, 2022
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