Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29

"Буквально в ближайшие дни мы передадим, насколько я помню, четыре самолета Украине в полностью рабочем состоянии. Остальные готовятся, обслуживаются. И будут последовательно переданы", - сказал Дуда.
Напомним, во вторник, 14 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша может отдать Украине оставшиеся у неё советские истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога всеобщий налог на недвижимость
Министерство финансов Литвы представило проект...
Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально
В прошлом году цены в Литве росли практически во всех...
Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?
Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...
Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет (1)
Идет весна, тает лед, а с весной появляются не только ямы...
Инспекция: обязательство владеть литовским во всех сферах предоставления услуг должно быть узаконено
Государственная инспекция по языку в последнее время...