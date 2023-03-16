Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29

"Буквально в ближайшие дни мы передадим, насколько я помню, четыре самолета Украине в полностью рабочем состоянии. Остальные готовятся, обслуживаются. И будут последовательно переданы", - сказал Дуда.

Напомним, во вторник, 14 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша может отдать Украине оставшиеся у неё советские истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель.