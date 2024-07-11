Польша увеличивает число солдат на границе с Беларусью

Число польских военнослужащих, участвующих в операциях на границе с Беларусью, будет увеличено с 6000 до 17 000. Об этом сообщает на своем сайте телеканал TVP в среду, 10 июля, со ссылкой на главу Генштаба ВС Польши, генерала Веслава Кукулу. В настоящее время польско-белорусскую границу охраняют 6 тыс. солдат, а также 1,5 тыс. пограничников и сотрудников полиции.