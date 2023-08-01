Польша требует объяснить, как два белорусских вертолета залетели на ее территорию

Польские СМИ во вторник сообщили о пролете двух белорусских вертолетов над городом Беловежа вблизи польско-белорусской границы. Фото вертолетов также опубликовала местный волонтер Элиза Ковальчик.

Независимые расследователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 залетели примерно на 3 км вглубь территории Польши, после чего развернулись и улетели на территорию Беларуси.

Польские власти поначалу отрицали факт нарушения воздушного пространства и утверждали, что системы слежения не зафиксировали белорусские вертолеты.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий", – говорится в сообщении польского МИД.