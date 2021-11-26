Польша: сотни мигрантов по-прежнему пытаются прорваться из Беларуси при поддержке пограничников

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на пограничное ведомство Польши, за среду, 24 ноября, было зафиксировано 375 попыток перейти границу со стороны Беларуси. Польские пограничники сообщают, что 56 нелегалов они отправили назад в Беларусь, а двоих иракцев задержали.

По информации польской погранохраны, вечером 24 ноября в районе деревни Черемха на польскую территорию пытались прорваться сразу около 200 человек.

"В польских служащих бросали камни и палки. Белорусские пограничники слепили польских служащих стробоскопами и лазерами", — говорится в твите польской погранохраны.

Черемха находится у границы Польши с Брестской областью Беларуси, то есть значительно южнее погранпункта "Брузги — Кузница" на трассе Гродно-Белосток, у которого ранее в ноябре пытались прорваться через границу около двух тысяч мигрантов. На этом, северном участке границы во вторник получил травму польский военный.

Как сообщило польское радио со ссылкой на погранохрану, утром во вторник две группы по 30-40 человек пытались прорваться через границу в районе деревни Мельники, забрасывая польских пограничников и солдат камнями, палками и петардами. "Один солдат получил травму головы, ему оказана медицинская помощь", — сказала журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальска.

Рейс из Минска отменили



Соседние с Беларусью страны Евросоюза — Польша, Литва, Латвия — и Евросоюз в целом обвиняют белорусские власти во главе с Александром Лукашенко в том, что они специально наладили поток тысяч мигрантов с Ближнего Востока и гонят их на границу со странами ЕС, чтобы спровоцировать кризис.

В последние дни Лукашенко согласился отправить часть мигрантов обратно. В четверг из Минска в Багдад должен был вылететь очередной рейс с такими "возвращенцами" числом 100 человек, но он был отменен. Как утверждает пресс-служба минского аэропорта, это было сделано по решению компании Иракские авиалинии.

Тем не менее, в четверг вечером из Ирака в Минск вылетели еще два самолета для возвращения мигрантов. Представитель властей курдской автономии Ирака сообщил агентству Франс пресс, что первый рейс с 185 пассажирами на борту должен после полуночи вернуться в региональную столицу Эрбиль.

18 ноября на самолете "Иракских авиалиний" из Беларуси в Ирак был доставлен 431 мигрант.

В четверг польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз среди прочих тем обсудил ситуацию на границе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель сказала на их совместной пресс-конференции в Берлине, что ЕС един в противостоянии Минску, который превратил мигрантов в орудие борьбы с Европой, и в то же время хочет, чтобы застрявшие на границе люди не оказывались в нечеловеческих условиях.

Тем временем министерство обороны Беларуси сообщило, что в четверг истребители военно-воздушных сил страны провели совместное патрулирование границ с истребителями ВВС России. Белорусское военное ведомство утверждает, что это делается "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь".