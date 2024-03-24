Польша сообщила о российской ракете над территорией страны

Над территорией Польши утром воскресенья, 24 марта, некоторое время находилась ракета, запущенная дальней авиацией России. С таким заявлением выступили Вооруженные силы Польши. По их данным, ракета вошла в польское воздушное пространство вблизи от населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве в 04.23 по местному времени (06.23 мск) и летела над страной 39 секунд.

Целью ракеты была западная Украина, указал Генштаб. На протяжении полета ракета была под наблюдением польских военных радаров, заверило ведомство. Варшава приняла меры по защите воздушного пространства страны. В частности, были задействованы польские и союзные военно-воздушные силы.

Министерство обороны РФ на момент публикации не комментировало утверждения Варшавы.

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