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В Польше меньше чем за месяц собрали почти 5 млн долларов на "Байрактар" для Украины. В сборе участвовали больше 200 тысяч человек.
Польша собрала 5 млн долларов на "Байрактар" для Украины
© Reuters / Scanpix

Инициатор акции, журналист Славомир Сераковский рассказал, что под конец сбора к акции хотели присоединиться так много человек, что сервера краудфандинговой платформы трижды зависали.

Сбор средств инициировали после того, как в Литве собрали 6 млн евро на “Байрактар” для Украины.

Боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" TБ2 турецкого производства оснащен ракетами и авиационными бомбами. На дроне установлены камеры высокого разрешения, а оборудование позволяет “Байрактару” находиться в воздухе больше суток.

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bbcrussian.com
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