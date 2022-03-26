Запад ввел четыре пакета санкций против России, но вооруженное вторжение в Украину продолжается. Принятых мер явно недостаточно и нужно сделать еще многое и быстро, подчеркнул Моравецкий.
Поэтому Польша, Словения и Чехия разработали план из десяти пунктов.
Во-первых, все российские банки нужно отключить от международной платежной системы SWIFT, иначе российская экономика в течение нескольких недель адаптируется к новым условиям.
Во-вторых, должна быть принята общая политика предоставления убежища тем российским солдатам, которые отказываются служить московскому преступному режиму.
В-третьих, необходимо полностью прекратить российскую пропаганду в Европе.
В-четвертых, необходимо заблокировать российские суда в европейских портах и, в-пятых, заблокировать автомобильные перевозки в Россию.
Шестой пункт — ввести санкции не только в отношении олигархов, но и всего их бизнес-окружения.
В седьмом пункте говорится, что выдача виз должна быть приостановлены для всех граждан России, желающих въехать в ЕС.
Восьмой пункт предусматривает введение санкций против всех членов партии Владимира Путина "Единая Россия", а девятый пункт — полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.
Десятый пункт призывает исключить Россию из всех международных организаций.
Если это не остановит войну, мы должны пойти еще дальше, подчеркнул польский премьер.
"В Киеве мы инициировали разворачивание миротворческой миссии под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора — мы должны защищать украинский народ своими щитами", — сказал Моравецкий.
"Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная линия — линия, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может быть причиной для пассивности. Мы должны осознавать эти угрозы, но они не могут остановите нас. Иначе Путин пойдет только дальше", — сказал Моравецкий.
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