Польша: шаг в сторону легализации абортов

 
Euronews
Lenkijos vėliava
Lenkijos vėliava
ФОТО: AFP / Scanpix

Одна из партий правящей коалиции в Польше предложила законопроект, который может сделать аборты легальными.

Одна из партий новой правящей коалиции в парламенте Польши внесла на рассмотрение депутатов два законопроекта, которые могут положить начало легализации абортов.

"Новые левые" предложили разрешать женщинам прерывать беременность до 12-й недели срока. Другой законопроект предусматривает отмену уголовной ответственности за помощь в проведении аборта.

Легализация абортов в преимущественно католической Польше, где действуют одни из самых суровых законов на этот счет в ЕС, была предвыборным обещанием двух из трех партий левоцентристского блока во время недавней избирательной кампании.

Сейчас аборты в Польше разрешены лишь в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.

Победа оппозиции положила конец восьми годам правления консерваторов, в течение которых доступ к абортам становился все более ограниченным.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Euronews
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии