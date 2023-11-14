Польша: шаг в сторону легализации абортов

Одна из партий новой правящей коалиции в парламенте Польши внесла на рассмотрение депутатов два законопроекта, которые могут положить начало легализации абортов.

"Новые левые" предложили разрешать женщинам прерывать беременность до 12-й недели срока. Другой законопроект предусматривает отмену уголовной ответственности за помощь в проведении аборта.

Легализация абортов в преимущественно католической Польше, где действуют одни из самых суровых законов на этот счет в ЕС, была предвыборным обещанием двух из трех партий левоцентристского блока во время недавней избирательной кампании.

Сейчас аборты в Польше разрешены лишь в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.