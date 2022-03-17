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После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре Польша перестанет покупать газ у России.
Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа у России
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Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.

По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.

Как напомнил уполномоченный, "в октябре мы вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, у нас уже есть расширенный LNG-терминал", будет готова и другая инфраструктура, например, газовое сообщение с Литвой и Словакией.

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"Если речь идет о закупках, мы тоже готовы", - заверил он. Как отметил Наимский, цены в этих закупках "не должны быть значительно дороже".

"В течение многих лет мы платили за российский газ от монополистического поставщика, который мог диктовать цену выше, чем можно было получить в Западной Европе. Цены будут европейскими", - пояснил уполномоченный.

По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие российские закупки.

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