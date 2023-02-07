Польша развернула комплексы "Пэтриот" в Варшаве

Польша принимает дополнительные меры по укреплению ее оборонного потенциала на фоне приближения первой годовщины войны России в Украине.

По крайней мере три пусковых установки были замечены в варшавском аэропорту Бемово.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на днях написал в "Твиттере", что переброска комплексов с базы в Сохачеве в центральной части Польши в Варшаву является "важным элементом подготовки" 3-й Варшавской ракетной бригады.

ЗРК "Пэтриот" являются частью многомиллиардных закупок Польшей вооружений у США, Южной Кореи и других стран.

Польша также получила комплексы "Пэтриот" у Германии, чтобы усилить свою ПВО на востоке страны, где в прошлом году упали сбившиеся с курса ракеты со стороны Украины, убив двух мирных жителей.