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Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Ее интересует роль этого политика в подготовке полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
Gerhard Schröder
Gerhard Schröder
© Imago / Scanpix

"Согласно документам, полученным следствием, немецкий политик мог использовать должности в российском энергетическом секторе для дальнейшего давления на страны ЕС и Украину", отмечается в публикации на сайте радиостанции. Следователи выясняют какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке к вторжению. После начала российского вторжения Шредер не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях. На это обращает внимание издание "Европейская правда".

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На днях зарубежные СМИ отметили, что Шредер посетил прием в российском посольстве в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией в мае 1945 года.

Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны.

Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 год и был лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После ухода с поста федерального канцлера Шредер много лет занимал важные позиции в российских энергетических компаниях.

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Радио Свобода

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