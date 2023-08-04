Польша просит у ЕС 1 млрд евро для экспорта зерна из Украины

При этом 500 млн необходимы для расширения пограничных терминалов для большегрузного транспорта в пропускных пунктах Дорогуск-Ягодзин, Гребенне-Рава Руска, Корчова-Краковец, а также для улучшения железнодорожной инфраструктуры в Перемышле на польско-украинской границе.

Вторая половина суммы должна пойти на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и создание инфраструктуры управления грузовым движением на границе.

Эту информацию в интервью PAP подтвердил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось. "Уже полтора года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку. Однако для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", - приводит агентство его слова.