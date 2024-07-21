Польша призывает ЕС противостоять дезинформации вместе с США

Польша призывает Европейский Союз запустить в США кампанию, которая укажет американцам на важность сотрудничества. „В этот критический момент в истории крайне важно, чтобы мы сообща приняли быстрые и решительные меры с целью усилить трансатлантические связи с помощью стратегических коммуникаций в США касательно ЕС“, - говорится в документе, подготовленном к встрече глав МИД стран Евросоюза. Агентство Reuters привело выдержки из него в субботу, 20 июля.