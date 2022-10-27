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Премьер Моравецкий заявил, что если Европа не победит в войне, то это чревато не только потерей Украины, но и маргинализацией всего континента
Mateuszas Morawieckis
Mateuszas Morawieckis
© Imago / Scanpix

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европе нужно создать новую, мощную архитектуру безопасности в политической и экономической сфере, если она хочет одержать верх над Россией.

"Европа намного сильнее России, но тот факт, что она до сих пор не смогла остановить [президента России Владимира] Путина, доказывает, что она, в некоторой степени, была или является бумажным тигром", – сказал Моравецкий.

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Он заявил об этом, выступая на конференции лидеров и экспертов, обсуждающих "новый план Маршалла" по восстановлению Украины.

Моравецкий добавил, что если Европа не победит в этой войне, «мы рискуем не просто потерять Украину и ее безопасность, мы рискуем маргинализировать весь континент".

"Это наш момент "быть или не быть", – сказал он.

Моравецкий также заявил, что Россия также должна выплатить Украине репарации.

По его словам, активы Российской Федерации и ее олигархов, замороженные по всему миру, это "огромный горшочек золота, который необходимо взять и направить на восстановление Украины", сказал он.

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Голос Америки

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