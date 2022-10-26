За резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом проголосовали все присутствующие сенаторы.

В резолюции Сенат напоминает, что "24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации развязали жестокую войну с Украиной", цель которой – "стереть с карты суверенную страну и уничтожить украинскую нацию".

В резолюции также содержится призыв к международному сообществу поддержать Международный уголовный суд в расследовании виновных в преступлениях в Украине.

"Героическая защита независимости гражданами Украины вызвала восхищение всего свободного мира. Украина сегодня является важнейшим местом, которое защищает демократию и свободу. Российские захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы. Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий. Похищают украинских детей, чтобы воспитать их в режиме янычар. Депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России", – отмечают сенаторы в резолюции.

В документе также акцентируют, что "все эти акты государственного терроризма мы хорошо знаем со страниц истории". Сенаторы напоминают, что "европейцы верили, что им никогда не грозит геноцид и военные преступления, а тем временем Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов".

Сенат Польши подчеркивает, что Россию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу своих соседей. Они также призывают другие страны признать правительство Российской Федерации террористическим режимом.