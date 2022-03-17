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Министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в среду в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши, пишет "Европейская правда"
Lenkijos vėliava
Lenkijos vėliava
© Zuma Press / Scanpix

"Мы обсудили шаги, которые следует предпринять, чтобы остановить вторжение России. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера во время своего визита в Киев говорил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский. Я представил этот проект союзникам, чтобы они подумали, можно ли и как сформировать миротворческую миссию в Украине", — сказал Мариуш Блащак после встречи министров обороны НАТО.

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"Напомню, что такая миссия выполняется в Косово. Конечно, это непросто, этот вопрос будет обсуждаться, но он поставлен на стол", — добавил он.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя польское предложение о миротворческой миссии, сказал, что присутствие американских солдат на территории Украины только продолжит войну.

"Мы сосредоточены на том, чтобы прекратить эту жестокую агрессию, мы хотим избежать всего, что могло бы продолжить эту войну или расширить ее, а присутствие американских солдат на территории Украины, американских летчиков, имеет потенциал превратить ее в нечто еще большее и, бесспорно, серьезнее", — цитирует Прайса Onet в ответ на вопрос о предложении Польши.

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