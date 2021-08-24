Польша построит на границе с Беларусью 2,5-метровый забор

О привлечении военных сил к патрулированию границы с Беларусью из-за кризиса, связанного с потоком мигрантов, направляющихся в Евросоюз, Блащак сообщал еще 20 августа. Тогда он заявил, что в патрулировании границы принимают участие около 900 военных, напоминает РБК.

По словам Блащака, на границе уже возвели 100 км ограждений, осталось достроить еще 50 км. На фотографиях, опубликованных министром, видно, что пока ограждение представляет собой несколько спиралей колючей проволоки, проложенных параллельно друг другу, их высота меньше человеческого роста.

На участках границы Польши и Беларуси уже сейчас есть ограждения из колючей проволоки. 21 августа Блащак опубликовал фотографии импровизированного перехода через это ограждение. Прорыв границы он назвал ”грязной игрой Лукашенко и Кремля”.

Александр Лукашенко обвинил Варшаву в том, что она устроила конфликт на границе с Беларусью. По его словам, афганские беженцы уже пошли через Беларусь на Запад, куда их позвали, обещая принять.

”Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси”, — рассказал Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (цитата по БелТА).

”И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас 7–8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать”, — пояснил Лукашенко

Число мигрантов на границах Беларуси, Литвы и Польши резко увеличилось этим летом. Это произошло после того, как Лукашенко в ответ на европейские санкции из-за посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске объявил, что власти Беларуси не будут препятствовать потоку мигрантов в Европу. Власти Литвы и Польши обвиняют Минск в том, что он преднамеренно провоцирует миграционный кризис и ведет с ними гибридную войну.

Протяженность белорусско-польской границы составляет 398 км, в некоторых местах она проходит по рекам Ганча, Волкушанка, Свислочь, Нарев и Западный Буг.