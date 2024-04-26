Польша пообещала не депортировать украинцев без паспорта

Польша не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами, заявил глава польского МВД Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24 в пятницу, 26 апреля. По его словам, люди с документами с истекшим сроком действия будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - сказал Кервинский. Он добавил, что Польша будет охранять права украинцев и никому не передаст их персональные данные, в том числе Украине.

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