Польша пообещала усилить контроль за грузовиками из Украины

Из заявлений сторон следует, что польские власти пообещали усилить контроль за грузовиками из Украины и проводить "комплексные проверки" в отношении перевозчиков из соседней страны. В ответ на это местные дальнобойщики не станут распространять блокаду проезда украинских грузовиков на "последующие пункты пересечения границы", а также, если действия властей приведут к результатам, готовы "смягчить протест".

Гаядхур сообщил, что подал запрос в Еврокомиссию о назначении комитета, который проверит действие соглашения ЕС-Украина, ослабившего требования ко въезду и передвижению по Евросоюзу украинских грузовых перевозчиков.

Польские дальнобойщики требуют лишить украинцев "привилегий"