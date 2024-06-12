Польша подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине

РФ атаковала Киев ракетами и дронами, по всей Украине звучала воздушная тревога

О комбинированном авиаударе по Киеву в ночь на среду с применением дронов и крылатых ракет сообщили в Киевской городской военной администрации.

„Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику“, - говорится в сообщении.