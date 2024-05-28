Польша планирует заминировать границу с Россией и Беларусью

Сотрудники посольства в Варшаве не смогут без разрешения выезжать за пределы Мазовецкого воеводства, где расположена польская столица, а сотрудники консульств в других городах – за пределы соответствующих воеводств. На посла России в Польше ограничения не будут распространяться. Меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, которые произошли в стране в последнее время.