"Мы будем делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", — сказал Моравецкий.
Он не уточнил, как именно Польша планирует достичь этого результата в такие короткие сроки, учитывая, что страна сильно зависит от российской нефти. Две трети сырой нефти, перерабатываемой на польских нефтеперерабатывающих заводах, поступает из России.
"Мы больше зависим от российской нефти, чем от их газа, — считает Бернард Свочина из варшавского аналитического центра Instrat. — Кроме того, наш крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Плоцке технически и логистически приспособлен к поставкам сырой нефти из России".
Среди всех стран ЕС у Польши четвертый по величине счет за импорт энергии из России: в прошлом году в Москву было отправлено 15,4 млрд евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт по обороне: Россия хочет не вести переговоры, а обмануть страны, которые только этого и ждут
Россия может воспользоваться переговорами о перемирии...
Роман Цимбалюк: Зеленский не строит культ личности, а из Путина посредством пресс-конференций делают дуче или Гитлера
"При всей тяжести положении, особенно в некоторых...
Официально: маски в Литве перестанут быть обязательными, сокращается срок изоляции больных
С 4 апреля в большей части закрытых помещений можно...
Война в Украине. Обстрелы жилых районов продолжаются, массового отвода войск не наблюдается
Война в Украине продолжается больше месяца. Россия...
В утвержденном правительством Литвы списке враждебных государств – Россия, Беларусь, Крым
Правительство Литвы утвердило список враждебных...